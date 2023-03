Hockey sur glace: Ge/Servette chute en prolongation à Lugano

Jan Cadieux souhaitait voir son équipe plus agressive et rentrer fort dans cet acte IV, et l’entraîneur Grenat a été servi. Ses protégés ont totalement asphyxié les Luganais dans les dix premières minutes, s’offrant une multitude d’occasions. L’ouverture du score d’Omark (3e) – mettant fin à une disette de sept matches – est venue récompenser cette entame conquérante. Cette dernière aurait même mérité un avantage plus large.