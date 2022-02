Hockey sur glace – Ge/Servette décroche un succès crucial à Davos

Les trois semaines de trêve olympique n’ont pas freiné l’élan de Ge/Servette. Les Aigles, qui avaient bien préparé leur déplacement en passant la nuit précédente dans les Grisons, se sont imposés à Davos (2-1), au terme d’une partie échevelée, passionnante. De l’intensité, de l’électricité, du talent, une bagarre à mains nues entre Tanner Richard et Andres Ambühl qui vaudra l’exclusion aux deux hommes (28e), des frictions à gogo et du suspense: le public démasqué de la Vaillant Arena ne s’est pas ennuyé une seconde. Mais ce sont les Genevois qui sont repartis le sourire aux lèvres.

Un sourire d’autant plus large que l’enjeu de cette rencontre était de taille. À la faveur de ce succès, les Aigles se rapprochent de la 6e place du classement de National League, occupée par les Grisons, et qui est la dernière à donner un accès direct aux play-off. Alors qu’une défaite aurait quasiment ruiné tout espoir, cette victoire ravive la flamme.

Tömmernes déterminant

Privé de ses deux champions olympiques finlandais - arrivés mardi, Sami Vatanen et Valtteri Filppula ont finalement été ménagés, Genève a en revanche pu compter - une fois de plus - sur son atout suédois. Henrik Tömmernes, rentré de Pékin à Genève lundi soir, a effectué la route pour les Grisons mardi en voiture. Mais il restait encore de l’essence dans le réservoir du défenseur et meilleur compteur des Aigles. C’est lui qui a offert le premier but à Josh Jooris d’une passe lumineuse (17e), avant d’inscrire lui-même le deuxième, avec l’aide d’un patin adverse (24e).