Il faut dire que les Genevois avaient commencé cette deuxième rencontre d’affilée de la plus mauvaise des manières. On ne jouait que depuis 38 secondes lorsque Damien Riat a été renvoyé aux vestiaires. Sa charge trop appuyée derrière la cage de Niklas Schlegel a surpris Elia Riva qui ne s’y attendait pas. Le Tessinois, touché dans le haut des cervicales, est allé finir sa soirée aux HUG (il a eu de la peine à quitter la glace debout) alors que le Servettien était tout malheureux de ce dénouement.

Boy-play efficace

Pour la petite histoire, Linus Omark n’a toujours pas inscrit de but depuis le 4 décembre à Lausanne. Très bon dans le jeu d’un Ge/Servette en feu, on ne serait pas étonné qu’il réagisse dimanche à Bienne…

Genève-Servette – Lugano

Buts: 4e Lajunen (Heed/5 c 4) 0-1, 6e Herburger (Lajunen, Fazzini) 0-2, 12e Winnik (Miranda) 1-2, 31e Winnik (Fehr/4 c 5) 2-2, 41e Tömmernes (Winnik, Jacquemet/4 c 4) 3-2, 54e Winnik (pénalty) 4-2, 58e Rod (5 c 6/dans la cage vide).