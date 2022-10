Hockey sur glace: GE Servette, émoussé, vient quand même à bout d’Ambri

Brandon McMillan et Ambri ont dû tirer leur révérence face à un Ge/Servette qui a assuré l’essentiel grâce à son jeu de puissance.

Genève-Servette a assuré l’essentiel mathématique, samedi soir aux Vernets. Pas transcendant, le leader de National League s’est péniblement imposé contre Ambri-Piotta (4-1), au terme d’une partie longtemps indécise mais peu spectaculaire. Ce troisième succès consécutif permet aux Aigles de prendre six points d’avance sur leur dauphin biennois, qui compte toutefois deux matches en moins.

Grâce au jeu de puissance

Les points, c’est ce qu’il s’agira de retenir avant tout d’une soirée sans grand relief. Il faut dire que les Grenat, qui disputaient leur quatrième match en six jours et étaient rentrés tard de Lugano la nuit précédente, pouvaient brandir l’excuse des jambes lourdes. Bien moins scintillant que mardi au même endroit contre Zoug, Genève a pu se reposer sur son jeu de puissance pour creuser une double différence à la 14e minute, en l’espace de 44 secondes, avec deux hommes de plus par Filppula, puis à cinq contre quatre grâce à Karrer - quelle nouvelle passe de Richard!