Hockey sur glace – Ge/Servette et Lausanne ne sont pas maîtres de leur destin

Ge/Servette et le LHC n’ont tous les deux plus leur destin en main dans la lutte pour une qualification directe pour les quarts de finale des play-off. D’abord dominateurs et plus intenses, les Aigles ont longtemps cru qu’ils étaient en train de se mettre dans une position confortable, samedi soir aux Vernets. Mais une réussite de Jäger (53e 2-2) les a contraints à la prolongation puis aux tirs aux buts, où ils ont fini par faire la différence (3-2).