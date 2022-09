Hockey sur glace: GE Servette et Lausanne ont gagné, Ajoie a fait douter Zoug 

Robert Mayer et les Genevois ont finalement gagné à Ambri (ici André Heim).

Même si la rencontre a débuté par plusieurs imprécisions de chaque côté, c’est le GSHC qui est le mieux entré dans la partie. À la 6e minute, Sami Vatanen a réussi un superbe geste défensif pour empêcher un joueur léventin d’ouvrir le score. Dans l’enchaînement, le défenseur finlandais a soutenu l’attaque, comme à son habitude, pour offrir un caviar à Josh Jooris qui a pu inscrire son premier but de la saison.

Ensuite, Ambri est entré dans sa partie en tuant une situation de désavantage numérique. La pression mise par les joueurs de Luca Cereda a eu le don de chauffer la Gottardo Arena. Devant sa «curva», Filip Chlapik (22e), sur un envoi qui paraissait anodin, et Dario Bürgler (28e) d’un maître tir qui a filé dans la lucarne - avec l’aide du poteau - ont permis aux Biancoblu de passer devant à la marque.

Alors que la partie semblait se diriger vers une victoire étriquée des Tessinois, les Aigles ont, comme vendredi face à Lugano, renversé le duel dans le dernier quart d’heure. En une minute et 11 secondes, le top scorer suédois Henrik Tömmernes (49e) d’un effort solitaire à 4 contre 4 et Marco Maurer (50e) ont offert la victoire aux Grenat.

Avec ce quatrième succès en cinq matches, ils prennent la tête de National League à égalité avec Zoug et Bienne. Mardi, les Aigles recevront Langnau avec la ferme intention de surfer sur cette dynamique positive.

Premier «vrai» succès pour un Lausanne clinique

Aurélien Marti et Lausanne ont passé l’épaule contre Lugano (ici Marco Müller).

Le héros de la soirée se nomme une fois encore Robin Kovacs. Toujours sur son nuage, le top-scorer suédois a brillamment assuré le succès des Vaudois dans l’ultime tiers (44e, 1-3) en marquant le but du break, sa quatrième réussite de l’exercice. En début de période médiane, Jason Fuchs avait mis le LHC sur de bons rails en trompant au premier poteau le géant finlandais (23e, 1-2).

Mais l’essentiel de la rencontre s’est condensé en 38 secondes chrono à la 8e minute. Lausanne a d’abord ouvert le score grâce au duo Ken Jäger-Miika Salomäki, malgré la présence sur le banc d’infamie de leur coéquipier Fabian Heldner, de retour dans l’alignement et puni dès son deuxième shift de la saison. Partie en rupture, la révélation vaudoise du dernier exercice a pu inscrire son premier but de cette cuvée 2022/2023 en convertissant un caviar de son compère finlandais.

Mais l’avantage à la marque des Lions n’a tenu que 20 secondes, le temps pour Giovanni Morini de tromper l’excellent Ivars Punnenovs, préféré à Tobias Stephan pour la troisième fois consécutive, et de mettre un terme aux 27’’15 d’invincibilité en infériorité numérique du LHC depuis le début de la saison.

Puis les Vaudois ont subi un deuxième coup du sort 18 secondes plus tard puisqu’ils ont perdu Miika Salomäki de manière prématurée. Le No 22 lausannois s’est fait l’auteur d’une vilaine et inutile charge à la tête sur Oliwer Kaski.