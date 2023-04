Hockey sur glace: GE Servette fait tomber le champion et jouera la finale

Linus Omark, félicité par Josh Jooris et Teemu Hartikainen, a montré la voie en marquant le 1-0.

GE Servette l’a fait ! Au terme d’un cinquième acte une nouvelle fois indécis, les Aigles ont validé leur place en finale et rejoignent ainsi le HC Bienne. Ils ont pris une quatrième et dernière fois la mesure des doubles champions de Suisse en titre zougois (3-2). Comme lors du premier duel, les hommes de Jan Cadieux ont renversé les vapeurs dans les vingt dernières minutes.

Les Grenat ont ensuite maintenu le rythme et auraient dû doubler la mise par Marc-Antoine Pouliot (26e). Au lieu d’un 2-0, le score est passé à 1-1 lorsque Brian O’Neill et Fabrice Herzog se sont échappés à deux contre un. Le second déjouant habilement Robert Mayer (29e).