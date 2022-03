Hockey sur glace – GE Servette finit sa saison en queue de poisson

Justin Abdelkader et Lugano ont montré les crocs et envoyé Genève-Servette en vacances.

La saison de GE Servette est d’ores et déjà terminée. Les Aigles, qui n’avaient aucun droit à l’erreur, se sont inclinés dimanche soir à Lugano, au bout du suspense (4-3 après prolongation). Déjà battus vendredi aux Vernets, ils s’inclinent 2-0 dans cette mini-série et laissent filer les Tessinois en quart de finale des play-off - il y affronteront Zoug, avec l’espoir de créer la surprise. Pour les Genevois, vice-champions de Suisse en titre, la désillusion s’avère en revanche particulièrement amère.

Les joueurs de Jan Cadieux ont quitté la Corner Arena d’autant plus meurtris qu’ils ne sont pas passés loin de sauver leur peau. Plus disciplinés que lors du premier rendez-vous, ils ne sont toutefois pas parvenus à livrer une copie parfaitement propre. Et comme souvent, les petits détails ont fait de grosses différences. Le mauvais rebond accordé par un Gauthier Descloux masqué sur le tir de Riva relevait de l’imprécision plutôt que de l’erreur. Mais il a coûté l’ouverture du score d’Abdelkader à la 17e. Alors que Genève avait renversé la vapeur grâce à deux réussites de Mike Völlmin (23e) et Noah Rod (29e), Lugano n’a pas eu le temps de douter et a égalisé dans la foulée.