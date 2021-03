Zoug est un monument – au niveau suisse. Et pour inquiéter un monument, pour essayer de le faire vaciller, une méthode: le prendre à la gorge. Montrer d’entrée de jeu qu’on n’a pas fait le déplacement de la Bossard Arena pour le seul plaisir d’affronter la meilleure équipe actuelle du championnat.

Genève Servette a parfaitement compris cela, qui a pris immédiatement les choses en mains, qui a pressé, qui a provoqué des erreurs adverses – deux pénalités mineures zougoises dans les quatre premières minutes –, qui a tiré tant et plus sur Genoni.

Mais Genoni n’est pas n’importe qui et il a résisté, Zoug réagissant par quelques contre-attaques (une spécialité maison), alors que GE Servette allait poursuivre sur le même registre. Aux points, au moment de la première pause, les Grenat menaient. Mais à la marque, il y avait toujours 0-0.

Le Coultre sonné

Victime d’une grosse charge de Cadonau, Simon Le Coultre ne revient pas sur la glace pour le deuxième tiers, pas plus que le capitaine Noah Rod. Ce double coup dur n’entame pas la volonté genevoise. Les Grenat vont ouvrir la marque à la 23e, sur une action d’abord lancée par Vermin, puis sur une reprise de Patry servi par Smirnovs. À ce stade de la soirée, il n’y a rien à dire.

Le problème, c’est que Dan Tangnes, lui, a des choses à dire à ses joueurs: à la mi-match, il demande un temps mort pour retendre les bretelles de ses gars et le message va passer presque immédiatement. Un premier jeu de puissance, un missile de la ligne bleue de Geisser, Abdelkader qui dévie en levant sa crosse – les arbitres passeront du temps devant les écrans de contrôle avant de donner le but –, c’est déjà 1-1. Ce sera 2-1 quatre-vingt-neuf secondes plus tard, Zoug profitant une fois encore d’une supériorité numérique.