Les Genevois ont mis genou à terre face aux Tessinois. Keystone

Les Aigles sont entrés dans le match comme ils avaient terminé la veille, à Zurich, où ils avaient effectué une remontada avant de s’imposer au x tirs au but. Ils ont mis une pression folle sur une équipe d’Ambri, laminée devant son public par Rapperswil. Les Tessinois s’étaient coltiné plus de cinq heures de voyage et se sont présenté s sur la glace des Vernets avec une brouette pleine de joueurs blessés. Luca Cereda ne pouvait aligner que deux joueurs étrangers. Pendant dix minutes, on a bien cru que la soirée des visiteurs allait être très compliquée face aux artistes associés de Pat Emond. C’est même un cauchemar qui se dessinait lorsque Jannick Fischer a été logiquement renvoyé au vestiaire pour charge immonde contre la bande.

Plutôt que de punir son adversaire et de traduire sa domination par l’ouverture du score, c’est le moment qu’ont choisi par les Aigles pour commencer à pêcher par orgueil et à déjouer. Une fois l’orage passé, les Léventins ont profité d’une supériorité numérique, la 2e de ce premier tiers-temps, pour ouvrir la marque. Marco Müller a conclu d’un tir sur réception un joli dessin de Michael Fora et Dominic Zwerger. Pas de quoi crier au scandale car avant cela, les T essinois s’étaient déjà ménagé deux ou trois très grosses chances de but parfaitement écartée s par Daniel Manzato, titularisé face à ses anciens coéquipiers.

Passifs en box-play

La première pause n’aura pas vraiment remis GE Servette sur les bons rails. Passifs en box-play, les Aigles ont concédé le 2-0 avec un homme de moins. Même sanction à la 35e avec Matt D’Agostini à la finition. De quoi redonner deux longueurs d’avance aux visiteurs puisque Tanner Richard avait réduit le score à la 30e. Brouillons et nerveux, à l’image d’un Linus Omark pas dans son assiette, les Aigles ont eu le mérite de ne pas abandonner. Juste avant la 2e pause, c’est Noah Rod qui pouvait convertir une superbe passe de Tömmernes. Commencer l ’ ultime période en supériorité numérique avait tout de l’occasion en or pour égaliser. Mais comme tout au long d’une soirée pénible, les Aigles auront confondu vitesse et précipitation dans les vingt dernières minutes pour permettre à Ambri de cueillir trois points qui n’ont rien d’un hold-up.