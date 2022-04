Hockey sur glace: GE Servette reconduit Jan Cadieux pour la saison prochaine

La fin de saison en eau de boudin de GE Servette n’aura donc pas été fatale à Jan Cadieux. Après l’élimination dès les pré-play-offs, infligée qui plus est par le Lugano de Chris McSorley, l’entraîneur canado-suisse n’était pas certain de poursuivre l’aventure aux Vernets. Mais ses dirigeants ont décidé de renouveler son contrat d’une année, ainsi que celui de son adjoint Rikard Franzén. «Le club mise sur la continuité des excellents résultats de la deuxième partie de saison malgré l’élimination précoce lors des pré-play-offs», justifie GE Servette, à travers un communiqué.

Intronisé le 10 novembre, en remplacement de Pat Emond, Jan Cadieux a impulsé une nouvelle dynamique. Si bien que les Aigles ont tourné à une moyenne de 2,24 points par match sur les 29 derniers matches de la saison régulière, tout simplement le meilleur régime du championnat sur cette période. «Malgré la difficulté de reprendre une équipe en cours de saison, Jan et son staff ont fait un excellent travail, a réagi le directeur sportif Marc Gautschi. Les résultats ont été très satisfaisants durant la saison régulière. Au-delà des performances, le professionnalisme instauré au quotidien avec les joueurs et leur développement individuel ont été fondamentaux pour nous. Nous sommes très heureux de pouvoir nous projeter sur la saison prochaine et de travailler sur la continuité.»