Jacquemet et Winnik s’incrustent au milieu de la défense fribourgeoise.

C’est d’ailleurs lui qui a participé à l’ouverture du score genevoise en mettant la pression sur Ryan Gunderson. Avec le No 96 dans son dos, le défenseur américain a propulsé le centre de Denis Smirnovs dans son propre but du patin (4e, 1-0).

Globalement, cette première période a vu Genève pousser face à des Dragons tout heureux d’atteindre la première pause avec un seul but de retard.

Les Dragons font le jeu

L’ailier fribourgeois a poussé Henrik Tömmernes à la faute en zone défensive. Grâce à la complicité de David Desharnais, Mottet a pu se retrouver face au but grenat pour égaliser (1-1). Les réclamations de Tömmernes pour une faute de Mottet sur cette action n’ont logiquement pas changé la décision des arbitres.

Tömmernes rattrape sa bévue

D’un tir à la ligne bleue, Henrik Tömmernes s’est rattrapé de sa bévue sur le but adverse (52e, 2-1). Quelques instants plus tard, Ryan Gunderson a manqué une immense chance de but. En fin de rencontre, Joel Vermin a inscrit le 3-1 dans la cage vide.