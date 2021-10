Hockey sur glace - GE-Servette renoue avec la victoire, Lausanne manque le coche, Gottéron dévore Ajoie

On pouvait dire avant ce 2e match du week-end, que les Lakers avaient clairement les faveurs de la cote face à GE-Servette . Victorieux de huit de leur s dix derniers match e s, ils restaient même sur un succès très convaincant contre Zurich. Pendant ce temps-là, sans démériter, mais avec une désarmante inefficacité, Genève quittait Fribourg battu, concédant son neuvième revers lors de ses dix dernières sorties.

Il a surtout permis, par sa seule présence, à Pat Emond de redessiner ses lignes et de replacer Joël Vermin à l’aile du second trio. C’est le futur bernois qui a égalisé d’une volée rageuse.

Dans un scénario de rêve pour les Genevois, c’est ensuite ce même Noah Rod qui a inscrit en tout début de troisième période le but victorieux. En mettant un de ces fameux puck s au but, dévié par un défenseur de Rapperswil, Ce 2-1 peu esthétique a fait le bonheur des Aigles qui renouent enfin avec la victoire à trois points. Un événement assuré par Josh Jooris en supériorité numérique 54e) qu’ils attendaient depuis un mois.

Une éternité qui a coïncidé avec la blessure d’un certain Noah Rod qui a plié l’affaire dans le but vide. Comme au temps au Rapperswil était une victime toute désignée.

Le LHC aurait pu confirmer

Le défenseur de Langnau Tim Grossniklaus, gauche, lutte pour le puck avec le défenseur lausannois Fabian Heldner, droite, lors de la rencontre du championnat suisse de hockey sur glace de National League LNA, entre le Lausanne HC, LHC, et SCL Tigers le samedi 16 octobre 2021 a la patinoire de la Vaudoise Arena à Lausanne. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott)

Face à Langnau samedi, Lausanne a été bien moins serein et dynamique que la veille à Bienne (victoire 3-1). Après une période de jeu, le gardien des Lions Tobias Stephan avait déjà effectué 14 parades … Les Emmentalois, emmenés par leur omniprésent duo d’étrangers Olofsson/Grenier, les deux meilleurs compteurs du championnat, n’auraient d’ailleurs rien volé s’ils avaient atteint la première pause en menant à la marque.

C e sont pourtant bien eux qui ont marqué le premier but. Alexandre Grenier, qui avait porté le maillot du LHC durant 10 matches en février 2020, a surpris Tobias Stephan, coupable pour le coup d’une erreur technique très inhabituelle, d’un tir anodin à distance (23e, 0-1). Une réussite gommée dans la foulée par le défenseur du LHC Andrea Glauser, auteur d e l’égalisation d’un tir direct en powerplay sur un service bien senti de Joël Genazzi (26e, 1-1).

Les Tigers ont repris les devants à la 46e minute lorsque Kay Schweri s’est retrouvé tout seul devant Stephan pour inscrire le 1-2. Ils se sont ensuite mis à l’abri grâce à Jesper Olofsson en contre-attaque à 170 secondes de la sirène (58e, 1-3) et Harri Pesonen, auteur du 1-4 dans la cage vide (60e). Avec Frolik mardi à Ambri?

Mardi, le LHC se déplace à Ambri. Le Tchèque Michael Frolik devrait probablement effectuer ses grands débuts sous le maillot lausannois. L’ailier de 33 ans s’est entraîné samedi matin avec ses nouveaux coéquipiers et a ensuite assisté au match contre Langnau depuis les tribunes. Tandis que le sixième renfort étranger des Lions aurait été éligible pour jouer samedi déjà, le coach John Fust a logiquement préféré reconduire la formation gagnante vendredi dans le Seeland. Le capitaine Mark Barberio a ainsi passé un deuxième match de suite en tant que surnuméraire.

Fribourg-Gottéron trop fort pour Ajoie

Le dernier de classe de National League n’a pu faire davantage que résister au leader du classement. Quand bien même n’ont pas ménagé leurs efforts, les Ajoulots n’avaient pas ce brin de réussite ni cette confiance qui accompagnent les Dragons actuellement et qui leur ont permis d’ouvrir la marque à la 12 e minute de jeu.

Cette réalisation pouvait paraître cruelle pour le collectif jurassien, qui venait de serrer les dents durant 77 secondes en double infériorité numérique. On s’est même dit que ce premier tournant franchi sans encombre pourrait lui servir de base de lancement.

Là également, le HCA n’a su maîtriser les instants qui ont suivi la fin d’une situation spéciale. Ce 2-0 est tombé 16 secondes après que Reto Schmutz a quitté le banc des pénalités. Le numéro 3 était lui la copie quasi conforme du précédent. Cette fois, c’est le capitaine Julien Sprunger qui a modifié la trajectoire de la rondelle sur une frappe à distance de Raphaël Diaz (38 e ). Au passage, on signalera que le défenseur international venait de manquer la cible, seul face à Östlund, lors d’une sortie de punition.

Dans le dernier tiers, Chris DiDomenico et Benoit Jecker ont encore salé l’addition, pour la forme. Restant à présent sur une série de neuf victoires consécutives en championnat, Gottéron fait mieux que le HC Bienne, qui avait commencé l’exercice avec huit succès de rang.

Bienne, Berne et Davos ne tremblent pas

Le HC Bienne est allé chercher une victoire à Zurich contre les ZSC Lions. Les Seelandais ont effacé le mauvais souvenir de la défaite vendredi contre le LHC (4-1). Damien Brunner et Luca Cunti par deux fois ont fait trembler les filets zurichois, tandis que seul Denis Malgin s’est illustré pour les Lions. Damien Brunner en remettait une couche en toute fin de match.

Davos n’a pas tremblé au moment de se déplacer au Tessin pour se mesurer à Lugano (3-1). Julien Schmutz a donné le ton à la 14e minute, avant que Mikel Boedker remettait son équipe dans le match une minute plus tard. C’était sans compter l’adresse d’Andres Ambühl, qui a mis son équipe à l’abri avec deux réalisations.

En même temps, le CP Berne s’est fait peur contre Ambri, pour finalement s’imposer à la maison (3-2). Les Bernois étaient menés de deux longueurs au terme de la première période, après des buts de Matt d’Agostini et André Heim.

Mais après une demi-heure de jeu, l’Ours s’est réveillé, après une réussite de Mika Henauer. Dans le dernier tiers, c’est Tristan Scherwey et Ramon Untersander qui ont permis à leur équipe de passer l’épaule et s’imposer.