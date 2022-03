Hockey sur glace – Ge/Servette reste au contact de la sixième place

Tanner Richard a inscrit le deuxième but servettien.

Au lendemain de son faux-pas en Ajoie, Ge/Servette a relevé la tête, samedi soir. Face à un gentil Zoug (privé notamment de Genoni, de Schlumpf, de Martschini et de Simion, en plus du surnuméraire Lander), les Aigles ont fait ce qu’il fallait (4-0) pour rester au contact de Davos, vainqueur dans le même temps d’Ajoie dans la course à la 6e place synonyme de qualification directe pour les quarts de finale des play-off.