Hockey sur glace: GE Servette retourne Zoug dans le troisième tiers

Teemu Hartikainen et les Genevois ont fait tomber Zoug (ici Dominik Schlumpf).

GE Servette a débuté de la meilleure des façons sa demi-finale contre Zoug. Il a glané le premier point (3-1) vendredi soir aux Vernets au terme d’une lutte âpre dans une rencontre indécise et s’étant disputée sur un tempo soutenu. Deux buts en cinq minutes à l’entame de l’ultime période ont permis aux Aigles de s’imposer.

Le GSHC et son public s’attendaient à vivre une toute autre série que contre Lugano et ils ont été servis. Ce premier affrontement entre le vainqueur de la saison régulière et le double champion de Suisse en titre a été passionnant dès les premières minutes.