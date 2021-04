Comme on pouvait l’imaginer, le match est parti sur des bases très intenses. Dans cette sorte de finale pour la sixièm e place, G enève- S ervette et Bienne ont abordé la première période avec beaucoup de sérieux et de rigueur. Corol l aire : les deux gardiens ont eu peu de travail. C’est finalement Bienne qui a gâché la plus belle occasion de prendre l’avantage en négociant assez maladroitement une séquence de double supériorité numérique de 1 minute et 42 secondes. Ce premier but qui a toute son importance dans ce genre de match est venu non pas de la crosse mais bien du patin de Linus Omark. Un coup vache pour des Seelandais qui ont cru que les arbitres annuleraient le but après visionnage des images. Le mouvement de Linus Omark ressemblait davantage à une reprise d’appuis qu’à un kick clair et net.