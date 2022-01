Hockey sur glace – Genève-Servette s’égare à Berne

Un match de très petite cuvée entre des Ours qui sombrent peu à peu dans une sorte de d’indifférence générale et des Aigles privés de trop nombreux titulaires pour présenter un ensemble cohérent. Malgré une pression mise d’entrée et quelques occasions franches (poteau de Vatanen), les Aigles ont payé cash leur première grosse erreur. Un contrôle raté de Roger Karrer en supériorité numérique a permis à Noël Bader de filer seul pour tromper Dominic Nyffeler. Ce but contre le cours du jeu a eu pour conséquence de briser le début d’élan de GE Servette, faisant tomber la rencontre dans une médiocrité assez consternante.