Privés de Daniel Winnik et Henrik Tömmernes (légèrement touchés, ils devraient être de retour pour les match e s du week-end contre Fribourg et Lausanne), les Aigles ont pris deux fois deux longueurs d’avance lors de la période médiane. Tanner Richard a inscrit le 2-0 en infériorité numérique (quelle passe de Rod) et Marco Miranda a inscrit son 6e but de la saison 3 minutes après la réduction du score signée Zryd. Une réussite d’abord annulée pour une crosse haute de Linus Omark et finalement validée par les arbitres après cinq grosses minutes de visionnage des images (le Suédois n’avait pas touché le puck). Mais une fois encore Berne est revenu dans le match juste dans la foulée par André Heim.