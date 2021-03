Un GE Servette emprunté et pas bien dans ses patins s’est laissé surprendre par un CP Berne volontaire et combatif (3-4). Une mauvaise passe de Marco Miranda alors que les Aigles évoluaient à 5 contre 4 a permis au capitaine Simon Moser de boucler victorieusement une contre-attaque (14e, 0-1). Puis un marquage aléatoire de Linus Omark a offert un boulevard à Calle Andersson après un engagement en zone de défense genevoise. Le défenseur du CP Berne a superbement ajusté la lucarne du but défendu par Gauthier Descloux (16e, 0-2).