Asselin, encore lui

Après un début de match où le visiteur a mis beaucoup d’intensité, c’est Simon Le Coultre, servi par Linus Omark, qui a ouvert la voie du succès genevois d’un tir de la ligne bleue (5e) avant que le joker de luxe, Guillaume Asselin, n'inscrive, treize minutes plus tard, encore une fois son nom au générique. Après un contre Fribourg et trois face à Lausanne, le Québécois, prêté pour trois matches par le HC Sierre, en a profité pour marquer (à cinq contre trois) son cinquième but en quatre jours, le sixième si on y ajoute sa pige du vendredi 13 janvier contre les Zurich Lions. Il n’est pas prêt d’oublier sa belle aventure genevoise...