National League: GE Servette s’incline aux tirs aux buts à Davos

Genève-Servette a commencé l’année par une défaite dans les Grisons. Les Aigles, qui se sont déplacés avec quatre étrangers, six défenseurs et sans leur entraîneur Jan Cadieux, malade, ont fini par s’incliner à Davos (4-3 aux tirs aux buts). Leur première place au classement de National League ne tient plus qu’à un petit point.

Diminué par les blessures de ses Finlandais Vatanen et Hartikainen, privé de sa nouvelle recrue Auvitu, grippé, Genève n’a mis que 13 secondes pour ouvrir le score, suite à un puck récupéré par Filppula derrière le but et transmis à Winnik qui n’a pas manqué l’aubaine. Mais des secondes, il en a fallu 5 à Davos pour égaliser un peu plus tard en supériorité numérique (3e). La partie était lancée, les 5519 spectateurs n’allaient pas s’ennuyer.