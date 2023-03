Hockey sur glace: GE Servette s’offre deux pucks de demi-finale

GE Servette pour pousser un ouf de soulagement. Les Aigles se sont imposés, vendredi soir aux Vernets, contre Lugano (5-1) lors d’un acte V qu’il ne fallait absolument pas perdre. Ils ont fait la différence grâce à deux réussites de leur fraction étrangère (Winnik et Tömmernes). Dimanche, ils se rendront à la Cornèr Arena pour se qualifier en demi-finale.

La première surprise de la rencontre est intervenue avant même le début de celle-ci avec la présence de Le Coultre sur la feuille de match. Le défenseur, initialement annoncé blessé jusqu’au terme de l’exercice, a retrouvé le jeu plus rapidement que prévu.

Pour ce qui est de la partie, elle a commencé sur les mêmes bases que les précédentes. À savoir un GE Servette – avec deux trios d’attaque remaniés – dominateur et un Lugano défensif et pragmatique. Il a fallu toute la malice de Winnik pour que les Aigles fassent sauter le verrou bianconero. Le Canadien a trompé Koskinen depuis derrière le but en tirant sur le dos du portier (8e).