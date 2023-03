Hockey sur glace: GE Servette s’offre l’acte I après un troisième tiers de feu

GE Servette - Lugano 6-3 (2-1 0-1 4-1)

Buts: 12e Andersson (Granlund / 5 c 4) 0-1, 14e Karrer (Richard/ 5 c 4) 1-1, 19e Hartikainen 2-1, 30e Carr (Herburger) 2-2, 41e Filppula (Tömmernes), 42e Miranda (Richard) 4-2, 53e Hartikainen (Vatanen, Tömmernes / 5 c 4) 5-2, 56e Thürkauf (Klok) 5-3, 60e Karrer (cage vide) 6-3.