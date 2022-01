Hockey sur glace : GE Servette s’offre le derby, Fribourg enchaîne, Bienne crucifié, Ajoie coule

La soirée de National League a été marquée par la victoire de GE Servette face à Lausanne (4-3). Gottéron a soigné son retour au jeu, tandis que Bienne s’est incliné après une folle remontée. La mauvaise série d’Ajoie continue.

Joël Vermin a fêté sa convocation dans la sélection de Patrick Fischer pour les Jeux de Pékin en inscrivant le but du 2-1 . Eric-Lafargue

Les Aigles ont largement dominé mais ont attendu la prolongation pour s’imposer contre le LHC (4-3).

Les deux équipes restaient sur une jolie série de trois succès consécutifs. Sans que cela ne reflète véritablement la réalité du moment. Car c’est bien GE Servette qui est l’équipe en forme de ce début d’année. Pour le LHC, il s’agissait donc de se jauger après avoir affronté deux adversaires (Ambri et Berne) qui ne patinent pas sur un nuage comme la troupe de Jan Cadieux.

Sans surprise, les Aigles ont pris le match à leur compte sans toutefois pouvoir concrétiser leur domination. À chaque fois que les Grenat ont pris l’avantage, les Vaudois ont trouvé le moyen d’égaliser. Toujours contre le cours du jeu, certes, mais sans rien voler. Au maître tir d’Henrik Tömmernes en supériorité numérique , Jason Fuchs a répondu par une piqûre de moustique suffisante pour tromper la vigilance de l’insuffisant Connor Hughes. Mis sous le sapin par FR Gottéron peu après Noël, pour pallier la double absence de Descloux et Charlin, le jeune gardien n’est pas un cadeau pour la défense genevoise tant il ne dégage aucune sérénité.

Malgré ce « handicap », les Aigles ont repris les devants dans un premier tiers totalement maîtrisé. C’est l’Olympien Joël Vermin qui a fêté sa convocation dans la sélection de Patrick Fischer pour les Jeux de Pékin en inscrivant un 2-1 largement mérité à cet instant du match. Avec une seule longueur de retard, le LHC pouvait même s’estimer très bien payé. De quoi garder dans un coin de la tête la possibilité d’un retour pour s’offrir pour la troisième fois de la saison le rival lémanique.

Dans un derby, plus encore que dans un match ordinaire, il y a toujours des moments clés. La séquence de la 35e à la 36e minute a clairement pesé sur l e fil du match. Tout commence par un arrêt exceptionnel de Tobias Stephan au plus fort de la poussée des Aigles. Son lancé de jambière a volé un but à Marco Miranda. Dans l’enchaînement, ou presque, Michael Frolik a été oublié au c œ ur de la défense des Aigles pour convertir une passe géniale de Joël Genazzi.

Tout était donc à refaire à l’entame de la troisième période. Le scénario s’est reproduit, une fois de plus. La domination genevoise a repris son cours. Mathieu Vouillamoz est sorti de l’ombre pour inscrire le 3-2, lui qui n’avait plus inscrit la moindre réussite depuis la demi-finale contre Zurich au printemps dernier. Une fois encore , Lausanne a trouvé les ressources pour égaliser par Sekac sur service de Fuchs et Genazzi. Il s'agissait du deuxième tir cadré des Lions lors de cette troisième période.

C’est finalement lors de la prolongation, là où l’on ne peut pas égaliser , que GE Servette a obtenu un succès mérité mais teinté du regret d’avoir égaré un point contre un adversaire qui n’aura existé que par sa bonne volonté.

Gottéron soigne son retour au jeu

Christopher DiDomenico. Pascal Muller/freshfocus

De retour à la compétition, les Fribourgeois ont battu (3-1) Berne mardi soir devant leur public. Un succès mérité.

La quarantaine vécue par Gottéron avait-elle laissé des traces dans les rangs fribourgeois? L’excellente dynamique affichée par les Dragons depuis le début de la saison allait-elle être cassée? Ces interrogations – légitimes – ont été balayées en seulement 93 secondes mardi soir à la BCF Arena. Le temps pour DiDomenico – d’un slapshot imparable – de poser la première pierre d’un nouveau succès contre Berne ( 3-1 ). Et de confirmer que le statut de leader de National League n’a rien d’usurpé pour les hommes de Christian Dubé.

À la veille d’affronter les Ours, ces derniers s’étaient dit s excités de renouer avec la compétition. Un enthousiasme qui s’est traduit par une nette domination fribourgeoise dans le premier tiers (14 tirs à 6). C’est toutefois dos à dos que Diaz – de retour au jeu après un mois et demi d’absence – et ses coéquipiers ont rejoint les vestiaires, après avoir cédé sur l’une des rares incursions adverses. À la réception d’un rebond accordé par Berra, Thomas a égalisé sur le deuxième tir cadré bernois (12e).

Plus que cette égalisation imméritée, c’est bien la première pause qui a coupé les jambes fribourgeoises. Du moins momentanément. Si le club de la capitale – qui en est désormais à six revers consécutifs – a globalement dominé la période médiane, c’est bien Gottéron qui s’est offert la plus grosse opportunité du tiers. Las pour les Dragons, Brodin n’a pas su remporter son face-à-face avec Wüthrich (29e).

La légion étrangère s’est néanmoins rapidement rattrapée. Gunderson a profité du deuxième avantage numérique de la soirée de son équipe pour redonner une longueur d’avance à ses couleurs (42e). Positionné à la ligne bleue, le défenseur américain – non retenu pour les Jeux olympiques – a bénéficié du nombreux trafic devant la cage bernoise pour marquer son quatrième but de l’exercice.

Il allait toutefois se faire voler la vedette par Sprunger quelques instants plus tard. Auteur d’un solo étourdissant, le capitaine des Dragons a assuré le succès des siens (51e). Le quatrième en autant de derb ies des Zähringen cette saison. C’est donc en pleine confiance que Gottéron se rendra mercredi soir (19 h 45) aux Vernets pour affronter Genève-Servette.

Bienne s’incline malgré une folle remontée

Yanick Stampfli (à droite) au duel avec Noele Trisconi. Pascal Muller/freshfocus

Bienne n’a pas démérité mais a fini par s’incliner face à Zoug (3-2 après tirs au but). Les Bernois peuvent avoir des regrets.

Dominateurs durant une bonne partie du match, les Seelandais se sont cassé les dents sur Leonardo Genoni. Cueillis à froid par deux fois durant le dernier tiers par des Zougois tout juste sortis de leur boîte, les hommes d’Antti Törmänen ont réussi à recoller au score après une fin de match haletante. Ratant le coche à quatre reprises en prolongation, les Bernois sont repartis de la Bossard Arena avec une défaite dans les bagages et des regrets.

Le premier tiers a été marqué par le rythme dantesque imprimé par les deux équipes. À n’en pas douter, c’est du bon hockey qui a été proposé aux spectateurs de l’antre zougoise lors des 20 minutes initiales. Bienne a réussi à s’installer en camp adverse, à soumettre le champion en titre, mais son nombre de tirs n’a rien eu de prolifique: 8 tirs cadrés seulement. Le meilleur d’entre eux, un envoi de Lööv détourné par un Genoni qui gagnait ainsi son un-contre-un face à l’attaquant suédois du HC Bienne.

En deuxième période, Bienne est revenu sur la glace avec les mêmes nobles intentions. De la vitesse encore, de la vitesse toujours. Les Zougois se sont même fait tourner autour par une équipe visiteuse donnant la sensation de jouer en power play de façon permanente. Voyant ses joueurs dépassés, Dan Tangnes a été contraint de demander un temps mort pour prévenir l’hémorragie. Mais finalement, plus que le coaching, l’élément décisif s’est révélé être Genoni. Allumé trois reprises par Rajala en fin de période, le sextuple champion de suisse s’en est sorti à chaque fois.

Faute de matérialiser ses occasions, Bienne a laissé le EV Zoug en vie. Et se faire des politesses face au deuxième meilleur collectif du pays, ça a un coût. À la 48e minute, Gregory Hofmann a mis un coup d’accélérateur terrible et s’en est allé contourner van Pottelbherge le plus tranquillement du monde. Une belle façon de fêter son 100e match sous le maillot du club de Suisse centrale. Dans la foulée, l’équipe locale a enfoncé le clou par l’intermédiaire de Simion, qui a dévié un tir d’Hansson à la bleue.

Ne s’avouant pas vaincu, Bienne a réduit l’écart à la 57e par Brunner. Ce but mettait fin à plus de 220 minutes d’invincibilité zougoise. Et les Biennois ne se sont pas arrêtés en si bon chemin. Une frappe de Brunner à six contre cinq a remis les deux équipes à égalité alors qu’il ne restait que 50 secondes à jouer. Encore un scénario de folie vécu par le HC Bienne cette saison!

Une prolongation, trois gros arrêts de Genoni et un poteau de Rajala plus tard, place à une séance de tirs au but, remportée par les Zougois. Avec cette défaite, les hockeyeurs du Seeland voient leur série d’invincibilité prendre fin. Celle-ci avait commencé le 11 décembre passé.

Ajoie n’a pu éviter une 13e défaite de suite

Malgré une belle performance de Jérôme Leduc (au centre), le HC Ajoie a enchaîné une 13e défaite consécutive. Urs Lindt/freshfocus

Face à Lugano, le HC Ajoie s’est longtemps accroché, sans parvenir au final à briser sa longue chaîne de revers (3-7). Celle-ci s’étend désormais à 13 défaites de suite.

C’est une fois encore avec une légion étrangère réduite à deux hommes (Devos et Leduc) que le HC Ajoie a reçu Lugano mardi soir. Sans les Québécois Maxime Fortier et Jonathan Hazen (blessés), ni Guillaume Asselin et Sebastian Wännström (encore soumis au protocole Covid), le contexte ne prêtait guère à l’optimisme.

Les trois premières minutes, largement favorables à des visiteurs qui ont manqué de peu l’ouverture (poteau de Romain Loeffel), auguraient d’une nouvelle soirée de galère. Après une moitié de période globalement encourageante, les Ajoulots ont concédé deux buts en l’espace de cinq minutes. Comme trois jours plus tôt contre Zurich, ils ont payé un lourd tribut à leur manque de réactivité devant leur cage. Esseulé, Tim Traber en a profité pour donner l’avantage à sa formation (10e), avant que Alessio Bertaggia, à l’affût dans un dense trafic devant Tim Wolf, ne double la mise (15e).

Minée par une série de défaites qui dure depuis deux mois à présent, le moral en berne, une nouvelle déroute semblait se préparer pour la lanterne rouge de Porrentruy. Mais contre toute attente, celle-ci s’est relevée. Phil-Michaël Devos a d’abord pris sont temps pour ajuster le montant du but gardé par Niklas Schlegel (18e) avant que son compère Jérôme Leduc ne réduise l’écart lors de la première période de supériorité numérique ajoulote.

La réalisation de l’arrière québécois a eu comme un effet stimulant sur le patient ajoulot asthénique, qui a retrouvé des intentions offensives et une certaine fantaisie dans son hockey après la première pause. Parfaitement servi par Lars Frei, qui venait alors de manquer une occasion gigantesque d’égaliser, Reto Schmutz a inscrit son troisième filet de l’hiver (2-2). Le trio offensif complété par Devos a dès lors sorti les crocs. Mais c’est bien Thibault Frossard, tout seul au second poteau, qui a manqué de peu le 3-2, la canne de Chiesa déviant juste ce qu’il faut la rondelle devant le centre jurassien (24e).

La rencontre s’est ensuite emballée et on a senti que le HCA pouvait mettre à terre des Tessinois battus jusque-là lors de leurs trois sorties de 2022 et qui ne transpirent pas non plus la confiance. Schmutz et Devos, dans cette même 31e minute, auraient pu faire basculer le match. Auraient, seulement…

Car derrière, Mark Arcobello s’est lui saisi des espaces accordés par l’adversaire pour donner de l’air à son banc. Le top scorer américain des «Bianconeri» a finement joué le coup, attendant patiemment que le gardien Wolf soit allongé au sol avant de loger le puck au fond des filets (35e). Deux minutes plus tard, Luca Fazzini, d’une reprise violente à 5 contre 4, gommait totalement le travail accompli jusque-là par Ajoie (2-4).

Le risque, considérable, était alors que les joueurs de Gary Sheehan rendent les armes. Mais Leduc a ravivé une fois encore la flamme. C’est dans des moments pareils que l’on se rend compte que le défenseur québécois, longtemps blessé cette saison, a manqué dans le dispositif jurassien. Son rendement offensif lors des trois derniers matches – quatre buts – est ainsi quatre fois supérieur à l’ensemble des éléments qui composent l’offensive. C’est dire!

Dans le dernier tiers, les choses ont alors repris leur cours normal. Le HCA n’avait plus les forces nécessaires pour revenir une seconde fois et Lugano ne s’est pas gêné pour en inscrire trois supplémentaires.

Vendredi, Ajoie accueillera le champion de Suisse Zoug avec certainement quatre étrangers. Enfin, espérons-le pour lui.