Hockey sur glace: GE Servette s’offre trois pucks de finale

Pouliot, encore une fois le héros

Un avantage qui a tenu jusqu’à la 43e minute et un but extrêmement chanceux des Taureaux. Un envoi de Reto Suri est entré par un petit trou après avoir heurté la jambe d’un défenseur Grenat, la bande, l’extérieur de la cage et enfin le dos de Robert Mayer. Malgré des occasions pour chaque camp, les deux formations se sont dirigées en prolongation. Lors de celles-ci, Robert Mayer, brillant, a mis son véto avant que Marc-Antoine Pouliot marque à la 76e minute. Le GSHC mène 3-1 dans cette demi-finale et aura un premier puck de finale samedi soir à domicile (20h).