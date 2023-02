Hockey sur glace: GE Servette victime du réveil zurichois

Zurich – GE Servette 6-5 (3-1 1-2 2-2)

Buts: 2e Texier (Weber) 1-0, 9e Tömmernes (Filppula, Vatanen / 5 c 4) 1-1, 13e Texier (Lehtonen, Lammikko / 5 c 4) 2-1, 20e Lammikko 3-1, 23e Richard (Miranda, Smirnovs) 3-2, 32e Weber (Texier, Meier) 4-2, 34e Omark (Jooris) 4-3, 42e C. Baltisberger (Lammikko, Marti) 5-3, 52e Hartikainen (Tömmernes, Vatanen / 5 c 3) 5-4, 53e Lammikko (Texier / 4 c 5 !) 6-4, 59e Hartikainen (Omark, Praplan) 6-5.