Ski alpin – Géante, Michelle Gisin est de retour sur un podium

S i, lors des épreuves de vitesse, il y a actuellement Sofia Goggia et les autres, dans les disciplines techniques, c’est Mikaela Shiffrin qui skie sur son petit nuage. Après la domination de l’Italienne à Val d’Isère, l’Américaine, en l’absence de Lara Gut-Behrami et de Katharina Liensberger (positives au Covid), a volé, comme fin octobre à Sölden, entre les portes de géant de la piste Emile-Allais de Courchevel pour s’imposer avec 86 centièmes d’avance sur la Suédoise Sara Hector et 1’’08 sur Michelle Gisin, décroch a nt son deuxième podium dans la spécialité, le 15e de sa carrière, juste devant Petra Vlhova .