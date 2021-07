Travail forcé des Ouïghours : Géants du textile accusés de «recel de crimes contre l’humanité»

Une enquête vise en France des géants de l’habillement comme Uniqlo, Zara et Skechers, accusés de profiter du travail forcé des Ouïghours en Chine.

«C’est une première, cette enquête va nécessairement créer un risque judiciaire et une responsabilisation supplémentaire pour tous ceux qui, en toute impunité, pensaient pouvoir importer en France, pour s’enrichir, des ressources et des produits au prix des larmes et du sang», s’est félicité auprès de l’AFP Me William Bourdon, l’avocat des plaignants. La plainte, déposée pour «recel de crime de réduction en servitude aggravée», «recel de crime de traite des êtres humains en bande organisée» ou «recel de crime de génocide et de crime contre l’humanité», s’appuie sur un rapport publié en mars 2020 par l’ONG australienne ASPI (Australian Strategic Policy Institute).

«Réduction en esclavage»

Confrontation diplomatique

Le sort de cette minorité, principalement musulmane, qui représente un peu moins de la moitié des 25 millions d’habitants du Xinjiang, est dénoncé dans le monde entier par les défenseurs des droits humains. Leur situation fait également l’objet d’une confrontation de plus en plus vive entre l’Occident et la Chine. Plusieurs pays, dont les États-Unis, évoquent un «génocide» et des ONG accusent Pékin d’avoir interné depuis 2017 plus d’un million d’entre eux dans des centres de rééducation politique. Le régime communiste dément et assure qu’il s’agit de «centres de formation professionnelle» destinés à éloigner les Ouïghours de l’islamisme et du séparatisme, après une série d’attentats qui leur ont été attribués.