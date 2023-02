Football: Geiger: «Ces points perdus peuvent nous manquer»

Alain Geiger, on a l’impression que Servette, comme contre Sion, a égaré deux points en concédant le nul contre Winterthour, non?

C’est une succession d’erreurs. Cespedes sort sur un joueur, mais en fait on va au pressing sans y aller vraiment, Mbabu n’est pas replacé sur son côté, la passe trouve l’attaquant zurichois et même s’il est assez proche du but, c’est vrai, le ballon passe un peu sous le ventre de Frick.

On ne peut pas faire que des transitions, cela ne serait pas cohérent. Il faut trouver un équilibre avec la possession du ballon et les attaques placées qui vont avec. Mais on ne marque pas assez de buts, on peine à la finition aussi. On le sait. On y travaille.