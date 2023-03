Football: Geiger: «Si Servette n’avait pas de fragilité, il serait devant YB?»

Alain Geiger: Servette menait au score et se fait rejoindre. Après les points perdus contre Sion et Winterthour, est-ce un signe de fragilité morale?

Je ne sais pas, on peut faire 10 000 scénarios. Fragilité? Si Servette n’avait pas de fragilité, il serait devant YB? Non, je crois que nous devons être plus efficaces. On a la septième attaque du championnat. Au bout d’un moment, le foot, c’est marquer ses occasions, savoir mettre la balle au fond. On est sur le bon chemin, mais il faut faire mieux.