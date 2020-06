États-Unis

Gel des cartes vertes et de plusieurs visas jusqu’en 2021

Donald Trump a décidé lundi de prolonger jusqu’à fin décembre le gel des cartes vertes et de nombreux visas de travail, une mesure censée lutter contre le chômage.

«Remettre les Américains au travail»

En parallèle, il entend réformer le système d’immigration légale, pour attirer les étrangers les plus qualifiés. Au-delà du gel des visas annoncés ce lundi, il a ordonné à son administration de réfléchir à une réforme des visas H1-B pour qu’en 2021, ils soient attribués aux étrangers à qui les plus hauts salaires ont été promis et non plus par loterie. «Cela éliminera la compétition pour les Américains aux postes de débutants et nous aidera à attirer les meilleurs, les plus doués», a estimé le haut responsable.