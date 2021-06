France : Gel dévastateur dans le vignoble: le réchauffement suspect numéro 1

Le changement climatique renforce la probabilité d’un gel tardif, une des grandes hantises des vignerons français, touchés cette année par le phénomène début avril.

Des scientifiques du réseau international World Weather Attribution, qui s’est fait une spécialité d’analyser le lien possible entre un événement météo extrême précis et le réchauffement, ont planché sur cet épisode, qui avait suivi une période de grande douceur ayant favorisé le bourgeonnement des cultures. Ils ont analysé les données d’une zone couvrant notamment les vignobles de Bourgogne, Champagne et de la vallée de la Loire, et passé également au crible plus d’une centaine de modélisations climatiques.

Existentiel

Une douceur qui favorise le «débourrement» de la végétation, qui sort plus tôt de sa dormance hivernale et bourgeonne. Et ce processus «arrive de plus en plus tôt», souligne Nicolas Viovy, du Laboratoire des sciences du climat de l’environnement, autre auteur de l’étude: «On a gagné quasiment 15 jours depuis les années 1980». Résumé du phénomène, «plus il fait chaud et plus la végétation est exposée au risque de gel tardif», alors que cette notion même de tardif évolue, de plus en plus tôt dans la saison, poursuit-il.