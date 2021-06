Football - Gelson Fernandes à la direction du FC Sion

Le FC Sion a présenté ce jeudi sa nouvelle direction, à la suite du départ de Marco Degennaro (pour Yverdon) au début du mois de juin. Celle-ci sera désormais composée de Gelson Fernandes en tant que vice-président, et de Massimo Cosentino au poste de directeur général.

Enfant du club, Gelson Fernandes intègre la direction avec une immense envie d’insuffler une nouvelle dynamique. L’ancien international suisse n’est plus à présenter, tant son parcours sert de modèle à toute une génération de joueurs valaisans encore aujourd’hui. Au côté du président Christian Constantin, dans un poste nouvellement créé, il aura pour tâche de s’occuper des affaires footballistiques ainsi que différentes autres missions commerciales et administratives.

Né à Sion en 1980, Massimo Cosentino a quitté le Valais à 14 ans pour rejoindre l’Italie. Titulaire d’un master en gestion sportive à l’Université de Madrid, il a débuté sa carrière au sein du Torino en 2005, avant de rejoindre successivement Novare, la Sampdoria de Gênes et l’Inter Milan, fraîchement titré en Serie A. Avec le club milanais, il a exercé la position de secrétaire général entre 2016 et cet été. Malgré son éloignement géographique, le FC Sion a toujours fait partie de sa vie et l’homme se dit être valaisan. Désormais, il sera plongé au quotidien au sein du club qui a fait battre son cœur.