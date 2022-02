FC Sion – Gelson Fernandes: «Le but est d’améliorer le football féminin»

Le football féminin est en pleine expansion partout dans le monde. Et le Valais ne déroge pas à la règle. L’équipe sédunoise, qui évolue en LNB, quitte l’Association «FC Sion pour tous» pour rejoindre l’Olympique des Alpes SA et le secteur professionnel du pensionnaire de Tourbillon. «Nous représentons le club d’une région et pas seulement d’une ville. Nous ne représentons pas uniquement les garçons, mais aussi les filles. Le projet est d’améliorer le football féminin en Valais», décrète Gelson Fernandes, vice-président de l’actuel 6e de Super League.

«On reprend un bébé bien portant», image l’ancien international helvétique. Concrètement, l’équipe féminine va garder son organisation et conserver une grande autonomie au niveau de ses prises de décision. Mais elle aura le soutien de l’Olympique des Alpes pour tout ce qui concerne l’encadrement et les aspects administratifs. Avec comme ambition la promotion en Super League à moyen terme.

Miser sur la formation

Avec cet ancrage local, le club sédunois entend donc jouer les locomotives au niveau du développement du football féminin au niveau cantonal. «C’est une réflexion de fond, et à la fin, c’est la décision d’un président, explique Gelson Fernandes. Il y a des moyens qui doivent être mis à disposition. En LNB, ce n’est pas possible d’avoir une organisation peu professionnelle». Promue l’été dernier, l’équipe dirigée par David Vernaz est entrée dans une nouvelle dimension. «C’est surtout cette ascension à l’échelon supérieur qui a bousculé les choses au sein du club», précise la nouvelle directrice sportive. Et la création de M15 et M17 répond aux exigences de l’ASF pour les clubs de deuxième division.