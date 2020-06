De terrain au micro

Gelson Fernandes passe à Teleclub

L'ancien international suisse de 33 ans, qui prendra sa retraite sportive à la fin du présent exercice, a trouvé un nouveau défi. Le Valaisan va devenir consultant pour la chaîne à péage.

Après 17 saisons de professionnalisme, 67 sélections avec la Suisse et dix clubs différents au cours de sa carrière, Gelson Fernandes va se « recycler » à la télévision. Le joueur formé au FC Sion - actuellement blessé et dont le contrat avec l'Eintracht Francfort arrive ra à échéance cet été - va rejoindre la rédaction de Teleclub.

Maïque Perez, le rédacteur en chef pour la partie romande de la télévision à péage, s'est forcément félicité de l'arrivée de ce consultant de renom: « Gelson Fernandes incarne l’humilité, le travail, la vision du jeu. Toutes ces qualités, il les a utilisées sur le terrain et il continuera à le faire dans nos émissions afin de partager son immense expérience et son savoir avec nos téléspectateurs et abonnés. »