DeepMind veut détrôner ChatGPT en puisant dans l’IA AlphaGo

Dans une interview accordée au magazine «Wired», Demis Hassabis, cofondateur et patron de DeepMind, explique que ses équipes combinent cette technologie avec les techniques utilisées par AlphaGo, le célèbre logiciel capable de terrasser les plus grands champions du jeu de go. Le but consiste à doter le système de nouvelles aptitudes, comme la planification et la capacité à résoudre des problèmes, ainsi que d’analyser et de générer des textes. «À un niveau élevé, on peut considérer que Gemini combine certaines des forces des systèmes de type AlphaGo avec les étonnantes capacités linguistiques des grands modèles», a déclaré Demis Hassabis. «Nous avons également quelques innovations qui vont être intéressantes», a-t-il ajouté.