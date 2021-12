Gemma Arterton a pris son pied en jouant Polly

Après avoir enchaîné les rôles sérieux, Gemma Arterton, 35 ans et qui avait adoré gifler Glenn Close , a envie de plus de légèreté, comme dans le long métrage réalisé par Matthew Vaughn, avec Harris Dickinson , à voir au cinéma dès le 29 décembre 2021.

Je suis fan du réalisateur Matthew Vaughn et en particulier de son film «Kick-Ass». J’ai trouvé le scénario et mon personnage excellents. Et puis, je ne pouvais pas laisser passer la chance de travailler avec Ralph Fiennes et des acteurs aussi classe. Je n’ai pas eu besoin de réfléchir.