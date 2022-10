Langue française : «Gênance», «chiller» et «go» font leur entrée dans le Petit Robert

«La go aime chiller après avoir semé la gênance en parlant de son écoanxieté.» Ce genre de phrase est désormais acceptable selon le Petit Robert, qui a récemment dévoilé les nouveaux mots de sa prochaine édition. Choisis en fonction de leur fréquence d’usage, ils sont le reflet des évolutions de notre société, relate BFMTV .

Le célèbre dictionnaire intégrera aussi le pronom «iel», pour définir les personnes non-binaires, dans sa version papier, après l’avoir déjà ajouté à sa version numérique en 2021. «Woke» et «wokisme» , définissant un «courant de pensée d’origine américaine qui dénonce les injustices et discriminations», souvent utilisé de manière péjorative, font également leur entrée dans la bible de la langue de Molière.

Et l’héritage culturel lié à la pandémie ne finit pas de fleurir. Ainsi, l’adjectif «covidé» vient s’ajouter aux mots «coronavirus», «confinement» et autre «déconfinement», déjà en place depuis 2021. Et pour rappel, «covid» peut se décliner au masculin, comme au féminin.