Jura : Gendarmes remis à l’ordre pour avoir manifesté contre le Pass Covid

Les deux agents se sont vus reprocher de n’avoir pas respecté leur devoir de réserve, plus exigeant pour un policier que pour un autre fonctionnaire. Et ils ont l’interdiction de participer à d’autres rassemblements de ce type.

Deux policiers jurassiens ont bien failli se retrouver au chômage, après une manifestation. Pas à cause d’un comportement inapproprié à l’égard des participants, mais parce qu’ils étaient eux-mêmes dans la foule des protestataires. Or le rassemblement en question, qui s’est déroulé mi-septembre à Delémont, visait à dénoncer le recours au certificat Covid. Ce qui a fortement déplu à la hiérarchie de ces deux agents de la police cantonale du Jura, malgré le fait qu’ils étaient en congé, et donc en civil, rapporte «Le Quotidien jurassien» . Malgré tout, leur présence a suscité un certain émoi au sein de l’administration.

Finalement, même si une procédure de licenciement a été évoquée, les deux gendarmes s’en sortent avec un rappel à l’ordre concernant leur devoir de réserve, plus exigeant pour un fonctionnaire de police que pour un autre employé de l’administration, et une interdiction de gonfler les rangs d’autres réunions anti-Covid. «Demander à un agent de police de ne plus participer à des manifestations au cours desquelles des journalistes sont rudoyés, les autorités cantonales et fédérales vertement critiquées et, dans le cas présent, un collègue ministre injurié et diffamé me paraît proportionné», a commenté au média jurassien la conseillère d’Etat Nathalie Barthoulot, dont le Département de l’intérieur chapeaute la police cantonale.