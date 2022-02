Maude Apatow : Gênée par son acné dans «Euphoria»

L’actrice Maude Apatow a vu sa peau se dégrader à cause de son maquillage sur le tournage de la série.

L’Américaine qui incarne Lexi, amie d’enfance de Rue interprétée par Zendaya , dans la série très controversée , a vécu des moments gênants à cause de son acné. «Alors que j’étais en train de tourner dans «Euphoria», il y a quelques mois, j’avais trois gigantesques boutons sur mon front. Ils étaient tellement gros qu’on ne pouvait pas les couvrir avec du maquillage», se souvient Maude qui, en désespoir de cause, avait fini par les faire éclater. Le résultat avait été «si catastrophique», qu’elle avait supplié le réalisateur Sam Levinson de faire «très attention aux éclairages» quand il la filmait.

Depuis cet incident, la fille du cinéaste Judd Apatow a compris une règle de base pour soigner sa peau. «La chose la plus importante que j’ai apprise est de se démaquiller en fin de journée», dit-elle. Et ce n’est pas tout. La jeune femme évite aussi maintenant de percer ses boutons, même s’ils la complexent au plus haut point: «Je ne croyais jamais les gens quand ils me disaient ça, mais c’est vrai. Si on les éclate, les boutons se propagent.»