Etats-Unis – General Electric se scinde en trois entites distinctes

Etats-Unis : General Electric se scinde en trois entités distinctes

Durement frappé par la crise financière de 2008, le conglomérat General Electric a annoncé mardi un changement de stratégie.

Le conglomérat américain General Electric (GE) a annoncé mardi qu’il allait séparer ses activités en trois entreprises différentes, toutes cotées en Bourse et qui seront respectivement spécialisées dans l’aviation, les soins de santé et l’énergie.

«Avec la création de trois entreprises internationales cotées, chacune pourra bénéficier d’une plus grande spécialisation, d’une allocation des ressources bien adaptée et d’une flexibilité stratégique permettant d’obtenir de la croissance de long terme et de la valeur pour les consommateurs, les investisseurs et les employés», a déclaré Lawrence Culp, le PDG de GE, cité dans un communiqué.