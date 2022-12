France : General Electric sous enquête pour fraude fiscale en Suisse

Plainte contre X

En mai, le Comité social économique (CSE) et l’intersyndicale de General Electric à Belfort ont déposé une plainte contre X, notamment pour blanchiment de fraude fiscale et abus de confiance, dénonçant les pratiques fiscales du conglomérat américain. Cette plainte a été jointe à l’enquête.

Depuis le rachat de l’usine de turbines de Belfort à Alstom en 2015, la multinationale américaine a fait partir plus de 500 millions d’euros du site de GE à Belfort vers la Suisse et l’État américain du Delaware, où la fiscalité est plus avantageuse, selon les syndicats et leur avocate, Me Eva Joly.