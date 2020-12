Canton d’Argovie : General Electric supprime encore 83 postes

Le géant américain de l’électrotechnique a annoncé une nouvelle coupe dans son effectif en Suisse. L’an dernier, 450 emplois avaient déjà été supprimés à Baden et Birr.

Plus de 66 postes pourraient être supprimés sur le site de Baden, dans le canton d’Argovie.

General Electric (GE) procède à une nouvelle coupe dans son effectif en Suisse. Quelque 83 emplois de la division Steam Power et de la filiale Fieldcore seraient sur le point d’être supprimés, sur les quelque 380 que comptent ces unités, rapporte vendredi un communiqué conjoint des représentants du personnel du géant américain de l’électrotechnique et de syndicats.

Les syndicats s’insurgent

Une décision finale interviendra une fois les procédures de consultation achevées en Europe et en Suisse, a précisé à AWP un porte-parole de General Electric. L’unité FieldCore qui offre des services externes dans le domaine de la vapeur pourrait pour sa part voir son effectif réduit d’au maximum 17 postes. Certains collaborateurs pourraient toutefois être repris.

Les syndicats Unia et Syna, ainsi que la société suisse des employés de commerce et les représentants des salariés de GE s’insurgent contre la manière «irrespectueuse» de faire du conglomérat, consistant à annoncer de nouveaux licenciements collectifs à un rythme mensuel et s’opposent contre cette énième destruction de postes.