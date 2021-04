Extrême droite : Génération identitaire conteste sa dissolution

Le groupuscule d’extrême droite Génération identitaire (GI) conteste sa dissolution devant le Conseil d’État français, arguant qu’il n’incite pas à la haine.

Créé en 2012

«Pour Génération identitaire, tout immigré est une personne violente en puissance et susceptible de passer à l’acte. Il y a un lien automatique entre violence, immigration et insécurité», a au contraire accusé Pascale Léglise, la directrice adjointe des affaires juridiques au ministère de l’Intérieur, lors de l’audience.

En appui, elle a cité différents slogans du groupuscule d’extrême droite, égrenés au long de leurs neuf années d’existence: «Quand tu sors de chez toi, tu n’es plus en sécurité», «la racaille peut frapper», «on les accueille, ils nous égorgent», «immigration, invasion». «Face à l’insécurité, la racaille et l’islamisation: Protège ton peuple!» écrivait aussi l’association sur Twitter.

Créée en 2012, l’association loi 1901, dont le nombre de militants et sympathisants est estimé par les spécialistes à 800 tout au plus, s’est fait connaître en occupant le chantier d’une mosquée en construction à Poitiers. Elle avait alors déployé une banderole évoquant «732» lorsque «Charles Martel a battu les Arabes à Poitiers».

Darmanin scandalisé

Dans le décret portant dissolution, le gouvernement accuse l’association d’«incitation à la discrimination, à la haine et à la violence» et de «volonté d’agir en tant que milice privée».

«De l’huile sur le feu»

«Le lien entre immigration et terrorisme, et plus globalement l’insécurité, est quelque chose qui fait partie du débat public et politique», a plaidé pour GI Me Robillot, en citant diverses personnalités politiques qui se sont exprimées sur le sujet, d’Emmanuel Macron à Christian Jacob, en passant par Bruno Le Maire.