France : Génération identitaire: la procédure de dissolution est enclenchée

En France, une procédure de dissolution d’un groupe d’extrême droite anti-migrants est en cours. L’organisation a désormais dix jours pour faire valoir ses arguments.

Une procédure de dissolution a été engagée en France contre le groupe d’extrême droite anti-migrants Génération identitaire, réclamée de longue date par plusieurs associations et partis politiques du pays, a annoncé samedi soir le ministre français de l’Intérieur Gérald Darmanin.

En décembre, Génération identitaire et trois de ses cadres avaient été relaxés par la cour d'appel de Grenoble (Sud-Est) pour des précédentes opérations anti-migrants menées en 2018 dans les Alpes française à la frontière franco-italienne.

En 2019, les dissolutions de plusieurs groupuscules d’ultradroite, dont Bastion social, Blood and Honour et Combat 18, ont été prononcées à la demande du président français Emmanuel Macron, mais celle de Génération identitaire apparaissait plus difficile à matérialiser.