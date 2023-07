Santé: Médicaments génériques: production stoppée car pas rentables

La pression sur le prix des génériques se fait toujours plus forte. (Image d’illustration) DR

Régulièrement, le prix des médicaments occupe les colonnes des journaux. Avec un constat récurrent: en Suisse, on paie deux fois plus cher un générique qu’à l’étranger. En parallèle, on entend également SantéSuisse dire que si les génériques étaient systématiquement utilisés, des économies substantielles pourraient être faites. Cette situation, l’entreprise Streuli, qui fabrique ces génériques, la vit tout autrement, rapporte la «Luzerner Zeitung». André Vecellio, qui dirige l’entreprise familiale avec sa femme Claudia Streuli, indique: «En fait, nous nous demandons comment nous pouvons encore produire de manière rentable des génériques aux prix d’aujourd’hui!» L’électricité, les ingrédients actifs, le carton, les bouteilles en verre… tout cela est devenu massivement plus cher depuis le début de la guerre en Ukraine.

Car, contrairement à d’autres branches de l’industrie, l’entreprise pharmaceutique ne peut pas répercuter sur les consommateurs les coûts de production plus élevés. En effet, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) fixe les prix des médicaments remboursés par l’assurance obligatoire des soins. Ces dernières années, l’OFSP a même décrété une baisse de prix pour plus de 50% de toutes les préparations soumises à l’assurance maladie. Dans une entreprise dont les marges sont souvent de l’ordre du centime ou de moins d’un franc, la hausse des coûts de l’énergie et des achats a un impact direct sur la rentabilité. En revanche, ces dépenses sont beaucoup moins importantes pour les fabricants de médicaments nouveaux, protégés par des brevets et surtout plus chers.

Trop compliqué et pas rentable

Le fabricant pharmaceutique situé à Uznach (SG) a déjà décidé d’arrêter la vente de certaines préparations. Les médicaments dont les ventes sont particulièrement faibles et les petits volumes de marché sont particulièrement touchés. «Nous ne pouvons plus attendre», déclare André Vecellio. Dans le lot, une pilule contre le cholestérol: l’Atorvastatin. Streuli Pharma s’était procuré les comprimés auprès d’un fournisseur étranger. Mais ça ne vaut plus la peine. Car, pour la Suisse, «les entreprises pharmaceutiques doivent proposer tous les dosages et toutes les tailles de conditionnement proposés par le fabricant de la préparation d’origine pour les génériques. Donc, si vous copiez, vous devez tout copier, même s’il n’y a pas de marché pour cela!»

Ne ratez plus aucune info Pour rester informé(e) sur vos thématiques préférées et ne rien manquer de l’actualité, inscrivez-vous à notre newsletter et recevez chaque jour, directement dans votre boîte mail, l’essentiel des infos de la journée.