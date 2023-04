Nouveau concept: Genesis n’a pas dit son dernier mot avec son nouveau SUV coupé

«Genesis est à court de modèles» est un reproche qui revient souvent. En effet, après son lancement commercial en Europe, la filiale haut de gamme de Hyundai a sorti à la chaîne et à un rythme effréné ses modèles chez les concessionnaires afin de pouvoir proposer une gamme complète le plus rapidement possible. Les modèles étaient déjà développés, vu que Genesis est présent sur le marché national ainsi qu’aux États-Unis depuis plus longtemps. Depuis l’été 2021, les Coréens ont lancé six modèles chez nous, dont certains ont été complétés par des versions électriques. Il est évident que cette cadence ne peut pas être maintenue.