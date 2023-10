Genève: 3000 enfants ont pris part à la Marche de l'espoir

Générosité et solidarité ont baigné de bonnes ondes le quai du Mont-Blanc, envahi dimanche après-midi par 3000 enfants et leurs proches. Tous ont pris part à la 32e édition de la Marche de l’espoir, mise sur pied par Terre des hommes. Chaque kilomètre parcouru, dûment sponsorisé financièrement par les parents ou des amis, a permis d’encaisser de l’argent en faveur de la protection et de l’accès à l’éducation en Colombie, mais aussi ailleurs en Amérique latine. Montant de la récolte: 260’000 francs.

En amont de l’événement, de nombreuses classes d’écoles du canton et de France voisine ont été sensibilisées à la problématique du respect des droits de l’enfant et des jeunes, en Colombie. Dans ce pays déchiré par des décennies de luttes armées et de violences, notamment celles des cartels de narcotrafiquants, «les enfants ont été exposés au recrutement forcé, à la violence sexuelle, ainsi qu’à la privation d'accès à l'éducation et aux soins de santé», déplore Terre des hommes. Et ce, encore tout récemment.