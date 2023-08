Genève: 5 ans et 4 mois requis contre l'oncle d’Akhenaton

Pour le procureur, l’homme de 49 ans est coupable de tentative de meurtre. Le ministère public retient la rixe à l’encontre de six des huit prévenus, soit la famille marseillaise et trois des jeunes Genevois.

Genève : Cinq ans et 4 mois requis contre le père de famille, oncle d’Akhenaton

La bagarre avait éclaté près des autos tamponneuses, sur les quais, dans la nuit du 23 au 24 juillet 2021. Getty Images/iStockphoto

Au terme d’un réquisitoire vif et tranchant, le procureur, Walther Cimino, réclame une peine de 5 ans et quatre mois de prison ferme à l’encontre du père de famille, oncle d’Akhenaton. A laquelle s’ajoutent 30 jours amende (à 10fr.) et une expulsion du territoire suisse de 10 ans. Aux yeux du Ministère public, le Marseillais de 49 ans s’est rendu coupable de tentative de meurtre par dol éventuel, lors d’une bagarre sanglante, fin juillet 2021, au cœur de la fête foraine.

«Le côté le plus obscur de sa force»

Son crime: avoir donné des coups de pieds en pleine tête, de type «penalty», à un Genevois, âgé aujourd’hui de 25 ans, alors que celui-ci était à terre. De quoi dévoiler «le côté le plus obscur de sa force» pour «mater la rébellion», lance le procureur, plagiant la chanson du groupe IAM.

En cette matinée du troisième jour de procès devant le Tribunal correctionnel, le Ministère public a livré durant près de trois heures une analyse ciselée des responsabilités des uns et des autres durant ces quelques minutes d’une extrême violence. Pour lui, six des huit prévenus sont coupables de rixe. C’est dans les peines requises que Walther Cimino établit une échelle. Ainsi, il exige une peine de neuf mois avec sursis à l’encontre de la femme du quadragénaire et de leur fille.

Le procureur demande que trois des prévenus genevois soient reconnus coupable de «rixe» mais, exempte de peine deux d’entre eux. Et que le troisième soit condamné à une peine pécuniaire de 70 jours amende (à 70 fr) avec sursis.

«Le procès de la stupidité et de la violence gratuite»

Rendant hommage dès le début de son intervention aux secouristes dont l’intervention a sans doute sauvé la vie des quatre jeunes victimes du «dernier samouraï», soit l’auteur présumé des coups de couteau. Ce dernier, le fils du Marseillais, sera jugé en France pour tentatives de meurtre. Quant au volet genevois, il s’agit, au final, selon les mots du procureur du «procès de la stupidité et de la violence gratuite». Et de lancer: «Genève est une ville où il fait bon vivre. Mais où parfois la violence prend le dessus. De quoi nous rappeler aussi que nous ne sommes à l’abri de rien et que la vie peut basculer en un instant.»