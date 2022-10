TF1 : Genève a brillé à «The Voice Kids»

Neuf mois après l’enregistrement de la demi-finale, les Genevois Sara et Aivan étaient impatients de retrouver le plateau de «The Voice Kids» . Ils n’étaient pas les seuls. Les candidats Raynaud, Arthur, Loghane, Romane, Sacha et Sanaa, ainsi que leurs coaches Patrick Fiori, Julien Doré, Kendji Girac et Louane, également.

L’émission du 8 octobre 2022 était diffusée en direct et seuls les téléspectateurs votaient. Sous l’œil de Gims, supercoach de cette finale de la saison 8 du télécrochet de TF1, le suspense n’a pas duré longtemps pour Aivan, 13 ans. Celui qui a pourtant fait pleurer son mentor Patrick Fiori avec «Tu t’en iras», de la mystérieuse artiste québécoise La Zarra , n’a pas convaincu le public et n’a pas réussi à rejoindre la superfinale.

Au contraire de Sara, qui malgré sa voix fatiguée, s’est qualifiée avec le titre «Comme d’habitude», de Claude François, présenté avec des passages en espagnol. «Tu as fait ta propre interprétation de cette chanson internationale. Bravo, tu as tout d’une chanteuse», s’est réjoui Kendji Girac.

Alors que Sanaa et Louane ont chanté «Les Moulins de mon cœur» (de Michel Legrand), Loghane et Julien Doré «Aline» (de Christophe), c’est Raynaud avec sa reprise de «J’y vais» avec Patrick Fiori, que ce dernier chantait à l’époque avec Florent Pagny, qui a obtenu le plus grand nombre de votes lors de la superfinale et décroché le brillant trophée.